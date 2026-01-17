Estado de SP tem mais uma morte por causa da chuva; total chega a 11

Corpo de homem de 68 anos foi encontrado neste sábado (17)

O Corpo de Bombeiros de São Paulo mantém as buscas na região do Campo Limpo, na zona sul da cidade, onde uma mulher está desaparecida desde a noite de sexta-feira (16).

Uma mulher chamada Maria (que não teve o sobrenome divulgado), de 67 anos, estava com o marido, Marcos da Mata Ribeiro, de 68, em um HB20 branco, próximo do Córrego do Morro do S, na zona sul. Eles foram levados pela água.

Marcos foi encontrado na manhã deste sábado (17), já sem vida, no Rio Pinheiros, próximo da Ponte Edson Godói, a mais de 8 quilômetros (km) do local da enchente. Com este óbito, a Defesa Civil contabiliza 11 mortes no estado por conta das chuvas desde o começo de dezembro.

Um outro veículo foi levado pela enchente, mas já foi localizado. O motorista estava bem e foi resgatado.

Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba, tem interdição parcial desde a madrugada de sexta-feira, quando terra e lama de um terreno próximo, terraplanado recentemente, invadiram a pista. Durante a manhã de ontem, houve um pico de 45 km de congestionamento.

As equipes da concessionária Arteris seguem no local, na altura do km 286,9, onde a faixa 2 está interditada no sentido São Paulo. Há 3 km de congestionamento na via neste momento.