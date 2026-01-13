logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Mês de janeiro prevê acréscimo de 0,5°C na temperatura, diz Inmet
Agência Brasil
Publicado em 13/01/2026 - 18:52
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro(RJ), 31/12/2024 - Praia cheia com palcos montados na areia da Praia de Copacabana no último dia do ano. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

 O estado do Rio de Janeiro tem registrado temperaturas elevadas com registros acima da média histórica, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O ano de 2026 já entrou para o rol das maiores temperaturas. Segundo o instituto, a maior temperatura máxima já registrada no estado do Rio de Janeiro desde 1961, quando iniciaram as medições na região, foi de 41 graus Celsius (°C), observada nos anos de 1969, 1995, 2015 e 2026.

De acordo com a previsão climática mensal do Inmet, o mês de janeiro de 2026 deve ter um acréscimo de 0,5°C na temperatura média no estado do Rio de Janeiro.

“Embora a maior parte do território deva permanecer próxima à normalidade climatológica, áreas pontuais — incluindo a capital — podem registrar aquecimento mais acentuado”, ressalta o instituto.

Acima da média

Desde o dia 1º de janeiro, grande parte das estações do Rio de Janeiro registra temperaturas máximas acima da média climatológica, que é 30,7 °C. Em várias localidades, como Seropédica, Três Rios, Cambuci, Duque de Caxias, Valença e Paraty, até esta segunda-feira (12), foram registradas nove ocorrências de dias com temperaturas máximas acima da média do estado.

Na capital, foram oito ocorrências de temperaturas máximas superiores à média estadual. Segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura carioca, na segunda-feira, a temperatura máxima foi de 41,4ºC, em Santa Cruz, a maior registrada neste ano.

De acordo com o Inmet, mesmo regiões serranas e litorâneas, tradicionalmente mais amenas, como Teresópolis, Arraial do Cabo e Nova Friburgo, também apresentaram dias com temperaturas acima da média climatológica.

Onda de calor

Além do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo também registraram temperaturas elevadas nos últimos dias, especialmente em 10 de janeiro, reforçando, segundo o Inmet, o caráter regional do aquecimento observado no Sudeste do país.

Na tarde de segunda-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de onda de calor até noite de quarta-feira (14). O aviso de cor laranja, que representa perigo é o segundo de três níveis de alerta.

A onda de calor atinge a área composta por:  Campinas, Piracicaba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Ribeirão Preto, Macro Metropolitana Paulista, Araraquara, Sul Fluminense, Bauru, Campo das Vertentes, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Sul Espírito-santense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana de São Paulo, Metropolitana do Rio de Janeiro, Itapetininga, Norte Fluminense, Litoral Sul Paulista.

Na região Norte, a área composta por Vale do Acre, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Vale do Juruá também está com alerta de perigo, mas por conta de chuvas intensas.

Previsão

Nesta quarta-feira (14), o Inmet informou que há expectativa de leve declínio das temperaturas, embora o calor ainda persista no estado do Rio de Janeiro. Na capital, a temperatura máxima deve chegar a 35ºC e a mínima, a 21ºC.

“Essa mudança ocorre devido ao enfraquecimento da crista, permitindo maior desenvolvimento de nebulosidade e ocorrência de chuvas pontuais, principalmente por convecção, como as já observadas nesta tarde de terça-feira (13) em áreas das regiões sul e serrana do estado do Rio de Janeiro”, diz o instituto.

Entre quarta-feira e sábado (17), segundo o Alerta Rio, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde e noite de ambos os dias. Os ventos estarão predominantemente moderados.

 

Relacionadas
A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo, projeto foi feito por Charles Henry Driver, um arquiteto britânico conhecido por projetos em estações ferroviárias.
Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Calor causa 2,6 mil atendimentos de emergência no estado do Rio
Edição:
Valéria Aguiar
calor Rio de Janeiro Inmet temperatura Sistema Alerta Rio Minas Gerais São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A test tube labelled
Saúde Secretaria de Saúde confirma segundo caso de mpox do grupo lp em SP
ter, 13/01/2026 - 20:26
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Frascos da vacina contra a Herpes-Zóster. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
ter, 13/01/2026 - 20:14
Rio de Janeiro (RJ), 12/01/2026 - Ministério da Igualdade Racial lança campanha ‘Sem Racismo o Carnaval Brilha Mais’. Foto: Rafael Caetano/MIR
Direitos Humanos Campanha busca valorizar cultura negra e combater racismo no carnaval
ter, 13/01/2026 - 20:03
Ibrachina elimina Atlético-MG na segunda fase da Copinha, com vitória por 3 a 1 , em 13/01/2026
Esportes Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
ter, 13/01/2026 - 19:36
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
ter, 13/01/2026 - 19:15
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou Wellington César Lima e Silva para assumir o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, em substituição ao ex-ministro Ricardo Lewandowski. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
ter, 13/01/2026 - 19:06
Ver mais seta para baixo