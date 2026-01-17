Geral
Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
Queda ocorreu em área de mata fechada em Guaratiba
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/01/2026 - 15:12
Rio de Janeiro
Versão em áudio
Três passageiros morreram durante a queda de um helicóptero em uma região de mata, em Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O resgate dos corpos é feito pelo Corpo de Bombeiros.
Em nota, a corporação informou que a queda ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o acesso. O local fica perto do cruzamento entre a Avenida Levy Neves e a Rua Tasso da Silveira.
"O Grupamento de Operações Aéreas, especialistas do Grupo de Operações Especiais e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso", diz a nota.
Ainda não há informações sobre a origem e o destino da aeronave.
Destaques EBC
Radioagência
Helicóptero com três pessoas cai em Guaratiba
Rádios
Repórter Nacional 18h30: Lula recebe presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Layen, no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do Acordo Mercosul-União Europeia
TV Brasil
Série documental da TV Brasil mostra riqueza natural de Guarapari
Mais notícias
Cultura TV Brasil exibe produção independente Essencial - Equipes de Saúde
sab, 17/01/2026 - 16:22
Economia CNI: Brasil acessará 36% do comércio global com acordo UE-Mercosul
sab, 17/01/2026 - 15:46
Geral Helicóptero cai na zona oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
sab, 17/01/2026 - 15:12
Cultura Riotur divulga programação dos dez megablocos no Circuito Preta Gil
sab, 17/01/2026 - 15:10
Economia FGC inicia pagamento de clientes do Banco Master com até R$ 250 mil
sab, 17/01/2026 - 14:52
Internacional Líderes do Mercosul e da UE assinam acordo e defendem multilateralismo
sab, 17/01/2026 - 14:26