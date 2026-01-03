logo ebc
Helicóptero faz pouso forçado no mar em Cabo Frio

Oito ocupantes da aeronave foram resgatados pela Marinha
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/01/2026 - 21:59
Rio de Janeiro

Um helicóptero com oito pessoas precisou fazer um pouso de emergência no mar de Cabo Frio nesta sexta-feira (2). Segundo a Marinha do Brasil, foi ativada a operação de busca e salvamento, e uma aeronave foi deslocada ao local para fazer o resgate.

A Marinha confirmou que fez o resgate de oito pessoas (seis passageiros e dois tripulantes) envolvidas no acidente com um helicóptero da OMNI Táxi Aéreo que operava em apoio a plataformas de petróleo. A aeronave pousou no mar a cerca de 40 milhas (cerca de 74 quilômetros) ao sul de Cabo Frio (RJ).

"De imediato, foi ativada uma Operação de Busca e Salvamento (SAR), com o emprego de um helicóptero da Marinha. A aeronave resgatou todos os tripulantes, que se encontravam em duas balsas salva-vidas, conduzindo-os, após o resgate, para avaliação médica  na Policlínica da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, onde foi confirmado que todos passavam bem", destaca a Marinha em nota.

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos
Edição:
Juliana Andrade
Marinha Pouso de Emergência Cabo Frio
Ver mais seta para baixo