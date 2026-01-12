Geral
Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP
Não há identificação das vítimas até o momento
Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 09:17
Os corpos de um homem e de um bebê foram encontrados no apartamento incendiado num prédio no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (12).
Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no terceiro andar e havia muito material combustível queimando. No momento, as equipes de socorro fazem o rescaldo do lugar.
Por volta das 5h da manhã, dez viaturas dos bombeiros e ambulâncias do SAMU seguiram para o local e o incêndio foi extinto.
O corpo do homem estava carbonizado. Nenhuma das duas vítimas foi identificada.
