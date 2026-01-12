logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP

Não há identificação das vítimas até o momento
Agência Brasil​
Publicado em 12/01/2026 - 09:17
São Paulo

Os corpos de um homem e de um bebê foram encontrados no apartamento incendiado num prédio no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no terceiro andar e havia muito material combustível queimando. No momento, as equipes de socorro fazem o rescaldo do lugar.

Por volta das 5h da manhã, dez viaturas dos bombeiros e ambulâncias do SAMU seguiram para o local e o incêndio foi extinto.

O corpo do homem estava carbonizado. Nenhuma das duas vítimas foi identificada.

Edição:
Valéria Aguiar
incêndio São Paulo Homem bebê zona leste
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP
seg, 12/01/2026 - 09:17
São Paulo (SP), 28/10/2025 - Ator Wagner Moura durante entrevista coletiva do elenco do filme O Agente Secreto, no hotel Renaissance. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Vitória de O Agente Secreto tem forte repercussão nas redes sociais
seg, 12/01/2026 - 08:54
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Internacional Mais de meio milhão de contas são bloqueadas pela Meta na Austrália
seg, 12/01/2026 - 08:02
O regime de Teerão acusa os Estados Unidos e Israel de estarem por trás dos protestos. Foto: Frame/Reuters
Internacional Devido a protestos contra governo, Irã está sem internet há 84 horas
seg, 12/01/2026 - 07:02
Wagner Moura poses with the Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture - Drama award for
Cultura O Agente Secreto faz história no Globo de Ouro com dois prêmios
seg, 12/01/2026 - 01:28
Rio de Janeiro (RJ), 06/11/2025 – O cinema brasileiro volta a ocupar seu espaço nas telas com O Agente Secreto, novo longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, que chega nesta quinta-feira (6) a mais de 700 cinemas, em 370 cidades brasileiras, em uma estreia simultânea com Alemanha e Portugal. Foto: Victor Jucá/Divulgação
Cultura O Agente Secreto ganha Globo de Ouro de Filme de Língua Não Inglesa
seg, 12/01/2026 - 00:29
Ver mais seta para baixo