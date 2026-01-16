logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor

Dia de São Sebastião será celebrado na próxima terça-feira
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 16:12
Rio de Janeiro
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
© Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor

A imagem peregrina do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, visitou nesta sexta-feira (16) pela manhã o Trem do Corcovado e o Santuário Cristo Redentor, no Cosme Velho, zona sul da cidade.

A visita ocorreu durante a Trezena de São Sebastião de 2026, cujo tema, este ano, é inspirado no Ano Jubilar Arquidiocesano: São Sebastião, Missionário de Comunhão e Unidade. A imagem é levada a muitos lugares da capital do estado durante a trezena, que foi iniciada no dia 7 deste mês, com encerramento previsto no dia 19. 

 

Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Evento religioso foi presidido pelo cardeal Orani Tempesta. Foto: Santuário Cristo Redentor/Divulgação - Santuário Cristo Redentor/Divulgação

A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, que falou da importância de Sã Sebastião para os cariocas poderem olhar com esperança, confiança e otimismo para o futuro.

“E São Sebastião faz isso levando a oração, ajudando a cultivar a esperança e a alegria, para poder viver nessa cidade com sua beleza, sua história e seus problemas”, disse o cardeal.

O dia do padroeiro será celebrado na próxima terça-feira (20), feriado no Rio, com a realização da tradicional Missa Solene no Santuário Basílica de São Sebastião dos Frades Capuchinhos, na Tijuca, zona norte, às 10h.

Na parte da tarde, a partir das 16h, ocorre a procissão arquidiocesana, que sairá do Santuário Basílica de São Sebastião em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no centro da cidade, seguida do Auto de São Sebastião 2026, na Avenida Chile, e da missa solene.

Edição:
Aécio Amado
Dia de São Sebastião Padroeiro do Rio Arquidiocese do Rio Dom Orani tempesta
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Manaquiri (AM), 05/01/2025 - Vista aérea da comunidade em Maniquiri. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Meio Ambiente Dezesseis projetos concorrem em edital para restauração da Amazônia
sex, 16/01/2026 - 16:56
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor. Foto: Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
Geral Imagem peregrina do padroeiro do Rio visita o Cristo Redentor
sex, 16/01/2026 - 16:12
Brasília (DF) 23/10/2025 - Equipamento de ultrassonografia da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, cidade satélite de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Saúde aumenta vagas do Agora tem Especialistas no Rio de Janeiro
sex, 16/01/2026 - 15:42
Brasília (DF), 15/01/2026 - Nota em que o Departamento de Estado dos EUA divulga sobre imigrantes. Foto: Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
Internacional Perfil do governo dos EUA em português faz post ameaçando imigrantes
sex, 16/01/2026 - 15:39
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Operação em São Paulo Foto: Polícia Civil-SP
Geral Não há indícios de fraude em concurso de delegado, dizem autoridades
sex, 16/01/2026 - 14:14
São Paulo (SP), 18/03/2024 - Comércio em Vila Buarque durante apagão de energia da Enel que atinge a região central. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça AGU vai investigar apagões em São Paulo; ordem foi do presidente Lula
sex, 16/01/2026 - 13:51
Ver mais seta para baixo