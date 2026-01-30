Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
O Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, foi atingido por um incêndio por volta das 14h desta sexta-feira (30). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no terceiro subsolo do prédio.
No início do combate às chamas havia a suspeita de que o problema teria começado numa das caldeiras , o que foi negado mais tarde.
A informação dos bombeiros é que a Enel, distribuidora de energia da cidade de São Paulo, fazia um serviço programado na mesma rua do Incor e precisou desligar a energia. Quando religou, um dos geradores apresentou falha e entrou em combustão.
A corporação enviou para o local oito viaturas e 24 homens.
Os pacientes entubados foram evacuados por funcionários para outras alas da própria instituição.
Não há feridos, segundo informaram os bombeiros.
*Atualizada às 16h17 com adição de novas informações sobre a ocorrência.