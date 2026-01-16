logo ebc
Incêndio atinge subestação de energia em Embu-Guaçu

Bombeiros controlaram as chamas e não houve feridos
Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 09:22
São Paulo

Um incêndio atingiu um transformador numa subestação de energia na madrugada desta sexta-feira (16), em Embu-Guaçu, município da região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 30 mil litros de óleo mineral isolante foram alcançados pelas chamas.

Uma investigação ainda vai determinar as causas do incidente, mas a suspeita principal é que um pico de tensão teria rompido uma porcelana isolante, gerando faíscas que deram origem ao incêndio.

Houve vazamento e combustão de óleo, o que gerou uma grande coluna de fumaça. Segundo os bombeiros, o incêndio está controlado neste momento, restando apenas poucos focos isolados de chamas.

Não houve vítimas.

 

Edição:
Valéria Aguiar
Incêndio São Paulo Embu-Guaçu Corpo de Bombeiros óleo mineral
