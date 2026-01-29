Geral
Incêndio destrói empresas e creche na zona leste de São Paulo
Não houve feridos
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 09:36
São Paulo
Versão em áudio
O fogo tomou conta de uma fábrica de colchão na madrugada desta quinta-feira (29), no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Não houve feridos.
O Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 2h31, enviou 12 viaturas para o local e 37 agentes atuaram na ocorrência. O fogo se espalhou e atingiu uma oficina mecânica, que também ficou destruída, e uma academia, que foi parcialmente atingida e corre risco de desabamento. O fogo chegou ainda a uma creche.
No momento os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo.
