Incêndio destrói empresas e creche na zona leste de São Paulo

Não houve feridos
Publicado em 29/01/2026 - 09:36
São Paulo
Bombeiro durante combate ao fogo em crechê e fábrica de colchões na zona leste de SP - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
O fogo tomou conta de uma fábrica de colchão na madrugada desta quinta-feira (29), no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 2h31, enviou 12 viaturas para o local e 37 agentes atuaram na ocorrência. O fogo se espalhou e atingiu uma oficina mecânica, que também ficou destruída, e uma academia, que foi parcialmente atingida e corre risco de desabamento. O fogo chegou ainda a uma creche.

No momento os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo.

 

