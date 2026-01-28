logo ebc
Incêndio destrói sete barracos no Dique da Vila Gilda, em Santos

Não há registro de mortos ou feridos, segundo os bombeiros
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 09:11
São Paulo
Santos (SP), 28/08/2025 - Incêndio atinge Zona Noroeste de Santos. Foto: Marcelo Ricky/Divulgação
© Marcelo Ricky/Divulgação

Um incêndio ocorrido na noite desta terça-feira (27), por volta das 21h, atingiu de seis a sete barracos na comunidade do Dique da Vila Gilda, na zona noroeste de Santos (SP). Não há registro de mortos ou feridos segundo os bombeiros, Eles informaram que uma área de cerca de 300 metros quadrados (m²) foi atingida, mobilizando 30 bombeiros no combate às chamas, com o apoio de moradores.

"Meu agradecimento ao Corpo de Bombeiros e à própria comunidade, que se uniu com solidariedade e coragem para evitar que o fogo se alastrasse. Em momentos difíceis, a união faz toda a diferença", escreveu o prefeito da cidade, Rogerio Santos, em rede social.

A comunidade, com população estimada em cerca de 25 mil pessoas, passou por dois incêndios no ano passado. O maior, em agosto, destruiu 100 residências, parte delas em palafitas. Na ocasião, houve a morte de uma pessoa e 331 famílias foram afetadas, das quais 33 tiveram que ser encaminhadas para um abrigo temporário.

Em outubro do ano passado a prefeitura de Santos firmou com o governo federal um contrato de cooperação técnica para a regularização fundiária em áreas pertencentes a União no Dique da Vila Gilda, uma das etapas para a reurbanização da parte mais crítica da comunidade, com cerca de 4.600 imóveis.

Segundo o município, o próximo passo é a criação de um comitê gestor com integrantes designados pelo município e pela União para operacionalizar o plano de trabalho e elaborar o projeto para a regularização fundiária, levando saneamento básico, a regularização de ligações elétricas e a abertura de ruas.

Parte do projeto de reurbanização do bairro, o Parque Palafitas, constrói unidades de madeira, com painéis pré-moldados, em uma quadra de concreto como a dos terminais portuários, instalada sobre 212 estacas. O projeto custará cerca de R$ 29 milhões. Mais 60 moradias serão construídas com estrutura modular na Vila Gilda, ao custo de R$ 22 milhões.

Edição:
Graça Adjuto
Incêndio Vila Gilda santos São Paulo
