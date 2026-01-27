logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inmet alerta para ocorrência de ciclone no Sudeste a partir de sexta

Ciclone deve formar grandes volumes de chuva em SP, RJ e MG
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 18:54
São Paulo
São Paulo (SP), 23/10/2024 - Chuva forte no final da tarde em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A partir de sexta-feira (30), um ciclone deve se formar na região Sudeste do país e favorecer a ocorrência de grandes volumes de chuva nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Inmet, esse ciclone deve se formar no litoral dos estados do Sudeste e provocar chuvas que podem superar 100 milímetros nas áreas da Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes podem ultrapassar 60 milímetros.

A atuação desse ciclone também deve favorecer a ocorrência de tempestades na cidade de São Paulo durante a sexta-feira, com possibilidade de queda de granizo em grande parte do estado paulista e em municípios vizinhos de Minas Gerais, especialmente no Triângulo Mineiro.

No sábado (31), as áreas de chuva se concentram entre o Triângulo Mineiro e o Rio de Janeiro, com acumulados que podem superar os 100 milímetros em 24 horas. Há previsão de tempestade localizada entre o norte de Santa Catarina, o leste do Paraná e o sul de São Paulo.

Até este momento, a previsão indica que esse ciclone deve continuar atuando até o início da próxima semana, favorecendo a formação de um canal de umidade entre o Espírito Santo e Mato Grosso.

Frente fria

A partir desta quinta-feira (29), a passagem de uma frente fria deve provocar chuvas intensas e tempestades isoladas no Paraná e em Santa Catarina. As áreas com maior risco de tempestade, inclusive com queda de raios e granizos, incluem a região metropolitana de Curitiba, o norte catarinense, o Vale do Itajaí e a região serrana de Santa Catarina. Nessas regiões, o acumulado de chuva pode atingir 100 milímetros em 24 horas.

Relacionadas
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
São Paulo tem 13ª morte causada pela chuva
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Temporal em São Paulo provoca alagamentos e quedas de árvores
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas se protegem do sol no centro da cidade em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde pública no RJ registra aumento nos atendimentos ligados ao calor
Edição:
Amanda Cieglinski
Ciclone Chuvas Inmet clima Previsão do Tempo frente fria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Casa Branca
Política Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump
ter, 27/01/2026 - 21:12
Brasília (DF), 13/01/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa do lançamento da plataforma digital da Reforma Tributária, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
ter, 27/01/2026 - 20:12
Corinthians x Boca Juniors, realizado esta tarde no Estadio Nuevo Francisco Urbano, jogo válido pela Conmebol Libertadores Feminina 2025. Buenos Aires
Esportes Corinthians encara Gotham na semi do 1º Mundial de clubes feminino
ter, 27/01/2026 - 19:40
Propostas sobre proteção de dados pessoais são debatidas no Congresso
Internacional Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
ter, 27/01/2026 - 19:32
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
ter, 27/01/2026 - 19:28
Dólar
Economia Dólar cai para R$ 5,20 e atinge menor valor em 20 meses
ter, 27/01/2026 - 19:21
Ver mais seta para baixo