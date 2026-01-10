logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inmet emite alerta de tempestade e vento na Região Sul

Previsão é chuva de 30 a 60 milímetros por hora
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 12:51
São Paulo
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania provoca queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (10) um alerta laranja para a ocorrência de tempestade e ventos costeiros nos estados do Sul do país.

O alerta laranja, que é válido até as 12h deste domingo (11), é o grau intermediário entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

De acordo com o Inmet, estão previstos para os três estados da Região Sul chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm por dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. 

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Na região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, ocorrerá Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, 193

 

 

Relacionadas
São Paulo (SP) - 09/12/2025 - A Defesa Civil age em apoio ao município de Flores da Cunha - Foto: Soldado Lucas Oliveira/ASCOM/Defesa Civil RS
Tornado na Região Sul deixa três mortos em Santa Catarina
Porto Alegre (RS), 26/06/2025 - Rua inundanda após fortes chuvas na Ilha da Pintada. Foto: Beatriz Goncalves Pereira/Divulgação
Inmet alerta para tempestade de grande perigo na Região Sul
Edição:
Valéria Aguiar
Inmet queda de granizo Defesa Civil Região Sul Chuva
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/06/2025 - Mata Atlântica, Reserva Biológica das Orquídeas/ Arraial do Cabo-RJ Foto: Gustavo Pedro/Divulgação
Meio Ambiente Inpe confirma redução de desmatamento na maioria dos biomas em 2024
sab, 10/01/2026 - 13:42
São Paulo (SP), 22/09/2025 - Fortes chuvas e ventania provoca queda de energia em bares e lojas da rua Barão de Limeira. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Inmet emite alerta de tempestade e vento na Região Sul
sab, 10/01/2026 - 12:51
chuva em São Paulo
Geral Defesa Civil de SP alerta para ocorrência de chuva forte no estado
sab, 10/01/2026 - 11:46
SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People gather for a vigil in memory of Renee Nicole Good, who was shot and killed by a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) agent, in Seattle, Washington, U.S. January 8, 2026. REUTERS/David Ryder
Internacional EUA têm mais de mil manifestações contra a morte de Renee Good
sab, 10/01/2026 - 11:44
Brasília, 04/12/2024 - Secretário-executivo do Ministério da Justiça , Manoel Carlos de Almeida Neto, na reunião do Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência. Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil
Justiça Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça
sab, 10/01/2026 - 11:34
Natal (RN) - Efetivo da Força Nacional chega ao RN para dar apoio no combate a criminosos. Foto: Fátima Bezerra/Twitter
Geral Cinco criminosos do Comando Vermelho foram presos esta semana no Rio
sab, 10/01/2026 - 11:10
Ver mais seta para baixo