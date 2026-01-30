logo ebc
Inmet emite alerta laranja para tempestades no país até sábado

Todas as regiões serão afetadas
Bruno Bocchini - repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 18:34
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (30) um alerta laranja para tempestades e chuvas fortes que poderão atingir 16 unidades da federação até este sábado (31). 

As unidades federativas que poderão ser afetadas são:

  • Amazonas,
  • Pará;
  • Rondônia; 
  • Distrito Federal; 
  • Mato Grosso do Sul;
  • Mato Grosso;
  • Tocantins;
  • Goiás;
  • Bahia;
  • Espírito Santo; 
  • Minas Gerais; 
  • Rio de Janeiro;
  • São Paulo;
  • Paraná;
  • Rio Grande do Sul; 
  • Santa Catarina.

O alerta laranja, que é válido até as 23h59 de sábado, é o grau intermediário entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja significa situação meteorológica perigosa. A recomendação é para que as pessoas se mantenham vigilantes e informem-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. 

Nos estados do Sul, a região que deverá ser mais afetada é a leste, que inclui as cidades de Curitiba, Joinville (SC), Florianópolis, Criciúma (SC), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre, Pelotas (RS) e Rio Grande (RS). 

No Centro-Oeste, deverão ser atingidas as áreas de Goiânia, Rio Verde (GO) e Caldas Novas (GO), Brasília, Anápolis (GO), Gurupi (TO), Sorriso (MT), Sinop (MT), Alta Floresta (MT).

No Norte, são Ariquemes (RO), Porto Velho, e praticamente todo estado do Amazonas, incluindo a capital, com exceção da porção mais ao norte e mais ao sul do estado.

No Nordeste, o perigo maior é no sul do estado da Bahia, nas áreas da cidades de Vitória da Conquista, Porto Seguro, e Luís Eduardo Magalhães.

Ciclone no Sudeste

Segundo o Inmet, a formação de um ciclone no litoral da região Sudeste nesta sexta-feira (30) favorece a ocorrência de grandes volumes de chuva para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais.

Os totais de chuva previstos superam os 100 mm nas áreas da Serra da Mantiqueira, enquanto no litoral paulista os volumes podem ultrapassar 60 mm.

As áreas afetadas abarcam as regiões da  capital paulista, Itanhaém (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), todo o estado do Rio de Janeiro, e praticamente todo o Espírito Santo e Minas Gerais, excetuando apenas a parte mais ao norte desses estados.

Edição:
Vinicius Lisboa
Chuva Temporal Inmet meteorologia Instituto Nacional de Meteorologia
