logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios

Balanço da autarquia indica que 48,5 mil análises já foram finalizadas
Luciano Nascimento – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/01/2026 - 18:42
São Luís
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta atendimento presencial nas agências.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou a análise de mais de 105 mil benefícios após adotar a nacionalização da fila de pedidos.

Os números, divulgados hoje (26) se referem ao período de duas semanas de atividade, a partir de 13 de janeiro, quando a nova modalidade de análise foi adotada.

Desde essa data, as filas do Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) no INSS deixaram de ser regionais e passram a ser filas nacionais. Com isso mais de 2,5 mil servidores passaram a atuar na análise dos pedidos

"Desde a criação da fila nacional, o INSS registrou um total de 105.150 tarefas 'puxadas', ou seja, mais de 105 mil benefícios que tiveram sua análise iniciada. Desse total, 48.574 tarefas já foram finalizadas, representando benefícios concluídos em um curto período. A mobilização conta com a participação de 2.375 servidores empenhados nessa força-tarefa", informou o INSS.

Segundo o instituto, a medida acelerou o reconhecimento de direitos e reduziu o tempo de espera dos segurados. 

"Com a fila única e em nível nacional, servidores de regiões com menor tempo de espera atuam nos processos de locais onde a demanda é maior. A iniciativa amplia a capacidade de atendimento e promove mais equilíbrio na análise dos pedidos e é fundamental para a redução do tempo de espera pelas análises", reiterou o órgão.

Para o presidente do Instituto, Gilberto Waller, a nacionalização permite ao instituto atuar com mais igualdade e com um maior número de servidores nos casos de maior espera. 

"Nossa prioridade é atacar a fila de verdade, focando em benefícios como o BPC [Benefício de Prestação Continuada] e os por incapacidade, que representam quase 80% da demanda", disse.

Suspensão do atendimento presencial 

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial de quarta-feira (28) até sexta-feira (30).

O objetivo da interrupção é realizar melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev, empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social.

Vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis.

O INSS alerta ainda que, a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, o Meu INSS (site e aplicativo) e a central telefônica 135, ficarão indisponíveis.

Ainda segundo a autarquia, a modernização dos sistemas vai permitir assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços.

 

Relacionadas
INSS; filas; aposentadoria
INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera
agência do inss
Agências do INSS fecham de quarta a sexta-feira desta semana
Edição:
Denise Griesinger
INSS fila nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta atendimento presencial nas agências.
Geral INSS: em 13 dias, fila nacional iniciou análise de 105 mil benefícios
seg, 26/01/2026 - 18:42
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Economia INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade
seg, 26/01/2026 - 18:13
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Justiça Diretor do BRB fica em silêncio ao depor à PF sobre compra do Master
seg, 26/01/2026 - 18:11
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Mendes defende atuação de Toffoli no inquérito do Banco Master
seg, 26/01/2026 - 18:03
Brasília (DF), 26/01/2026 - O representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil, Jorge Meza. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Jovens da América Latina e Caribe discutem combate à fome
seg, 26/01/2026 - 17:34
Brasília (DF) 09/12/2024 O ministro do STF, Edson Fachin, relator do recurso que trata da relação entre motoristas e plataformas digitais de transporte, preside audiência pública para tratar do tema Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fachin diz que democracia atravessa tempos desafiadores
seg, 26/01/2026 - 17:03
Ver mais seta para baixo