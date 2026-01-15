logo ebc
Jornalista David Butter é novo diretor-geral da EBC

Ele assume no lugar de Bráulio Ribeiro, que retorna à Dotec
Publicado em 15/01/2026 - 14:43
Brasília
Brasília (DF), 15/01/2026 – Novo diretor Geral da EBC, jornalista David Butter, posa para fotografia oficial. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou por decreto publicado nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União o jornalista David Butter como novo diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Butter assume no lugar de Bráulio Ribeiro, que retorna à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC (Dotec).

Butter é jornalista com 25 anos de carreira, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em religião na sociedade contemporânea pelo King's College de Londres. Atuou na TV Globo e na GloboNews como editor de texto, produtor, editor-chefe e executivo. Integrou a primeira equipe do G1, o portal de notícias da Globo.

Como sócio e fundador de uma produtora audiovisual, atendeu clientes no Brasil e no exterior, da criação e do desenvolvimento de conteúdo à direção e à produção executiva. Trabalhou ainda em comunicação corporativa e, em diferentes momentos da carreira, como colunista e comentarista esportivo. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2025 na categoria conto, com o livro A Bomba e Outros Contos de Futebol.

“Parto da visão estratégica da EBC: 'ser uma empresa de comunicação relevante para a sociedade'. Acrescento: fazer comunicação pública, portanto ancorada nos valores da cidadania, mas também publicada, acessível e acessada por uma fatia crescente do público”, afirma o novo diretor-geral. “Na Diretoria-Geral, essa tarefa múltipla se traduz no esforço de produzir na Rede Nacional de Comunicação Pública cada vez mais efeitos de rede, dos quais destaco: sinergia, capilaridade, troca e visibilidade.”

Retorno à Dotec

Bráulio Ribeiro retorna à Dotec, que já havia comandado por um ano. Formado em rádio e televisão, atuou como professor em faculdades de comunicação do Distrito Federal, ministrando aulas de produção audiovisual, fotografia e edição de vídeo. Também já foi diretor de Operações da TVE Bahia e da Rádio Educadora, em Salvador, de 2016 a 2024. Anteriormente, ocupou diferentes cargos na EBC, entre eles o de gerente das Rádios da Amazônia, no ano de 2011 a 2013, e chefe de gabinete da Diretoria-Geral, de 2013 a 2016.

Ao longo dos nove meses à frente da Diretoria-Geral, Bráulio liderou a consolidação da expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com 14 novos canais em 2025. Também foi responsável por coordenar as transmissões oficiais que a EBC fez tanto do Brics quanto da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

