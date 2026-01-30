logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Justiça do Rio condena a 25 anos de prisão homem que matou ex-mulher 

Ele ateou fogo ao corpo da vítima em uma área de mata
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 21:22
Rio de Janeiro

O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Vagner Dias de Oliveira a 25 anos de prisão pelo crime de feminicídio, por motivo torpe e sem defesa para a vítima. Em outubro de 2023, ele ateou fogo e matou a ex-mulher, Raphaela Salsa Ferreira Dias de Oliveira, às margens da Rodovia Rio-Santos.

Ao oferecer denúncia, a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro destacou que, inconformado com a separação, o denunciado aguardou a vítima na porta de um curso, na zona oeste do Rio, perseguiu o carro de aplicativo solicitado por ela e conseguiu que Raphaela embarcasse no veículo conduzido por ele. 

Em seguida, munido de uma garrafa com gasolina, ateou fogo ao corpo da vítima em uma área de mata às margens da estrada.

O Ministério Público destacou na acusação que, além do feminicídio, configurado pela situação de violência doméstica e familiar em razão do sexo feminino da vítima, o crime foi cometido por motivo torpe e de maneira cruel. 

Relacionadas
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Rio registra alta em audiências e prisões por violência doméstica
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Estado do Rio de Janeiro registra mais de 100 feminicídios em 2024
Edição:
Sabrina Craide
Feminicídio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões
qui, 29/01/2026 - 21:35
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio condena a 25 anos de prisão homem que matou ex-mulher 
qui, 29/01/2026 - 21:22
Belém (PA), 19/11/2025 - Eliel Camlem, Wasady Xakriabá e Jean Anjos; jovens lideranças indígenas, “diplomatas indígenas”, que estão atuando nas negociações da COP 30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Pela primeira vez, indígenas e quilombolas terão vagas no Itamaraty
qui, 29/01/2026 - 21:14
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
qui, 29/01/2026 - 20:57
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
qui, 29/01/2026 - 20:53
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF
qui, 29/01/2026 - 20:38
Ver mais seta para baixo