Caixa sorteia em instantes as seis dezenas da Mega da Virada
Estimativa é de um prêmio recorde acima de R$ 1 bilhão
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 10:23
Brasília
A Caixa Econômica Federal realiza nesta manhã o sorteio da Mega da Virada 2025. O sorteio previsto para quarta-feira (31) à noite foi adiado para esta quinta-feira (1º) devido a problemas operacionais.
Em comunicado, o banco público explicou que o prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. A Caixa contabilizou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o país.
Segundo a Loterias Caixa, o prêmio recorde está estimado em mais de R$ 1 bilhão.
O sorteio oficial será transmitido ao vivo, pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal, nos canais do YouTube .
