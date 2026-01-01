logo ebc
Caixa sorteia em instantes as seis dezenas da Mega da Virada

Estimativa é de um prêmio recorde acima de R$ 1 bilhão
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 10:23
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 23/12/2023 - Volante para aposta da Mega-Sena da Virada em uma casa lotérica na Lapa, região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza nesta manhã o sorteio da Mega da Virada 2025. O sorteio previsto para quarta-feira (31) à noite foi adiado para esta quinta-feira (1º) devido a problemas operacionais.

Em comunicado, o banco público explicou que o prêmio recorde gerou um movimento inédito nos canais de aposta. A Caixa contabilizou 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas de todo o país.

Segundo a Loterias Caixa, o prêmio recorde está estimado em mais de R$ 1 bilhão.  

O sorteio oficial será transmitido ao vivo, pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal, nos canais do YouTube .

Edição:
Aécio Amado
mega da virada Mega-Sena Loterias Caixa.
