Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões

O próximo sorteio será na terça-feira (27)
Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 08:18
Rio de Janeiro
Brasília -22/06/2023 - Casas lotéricas fazem filas, devido aos prêmios acumulados durante a semana. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena, realizado neste sábado (24). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 09 - 15 - 17 - 30 - 60

  • 121apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 22.818,11 cada
  • 7.163 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 635,36 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mariana Tokarnia
