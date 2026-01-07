Geral
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões
Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47
Agência Brasil
Publicado em 06/01/2026 - 21:56
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.
23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada
2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada
Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
