Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 10 milhões

Números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47
Publicado em 06/01/2026 - 21:56
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.956 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 10 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 10 -18 - 21- 24 - 43 - 47

23 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 63.485,37 cada

2.703 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 890,44 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

