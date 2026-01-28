logo ebc
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões

Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57
Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 21:53
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57

  • 65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada
  • 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

