Geral
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões
Números sorteados foram: 01 - 20 - 22 - 23 - 35 - 57
Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 21:53
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.965 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.
- 65 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 47.303,48 cada
- 4.783 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.059,63 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
