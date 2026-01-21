logo ebc
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 21:40
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (20). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56

  • 72 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.333,06 cada
  • 3.954 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 910,46 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (22), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
