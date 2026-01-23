Geral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões
Números sorteados foram: 06 - 20 - 34 - 44 - 53 - 57
Agência Brasil
Publicado em 22/01/2026 - 21:38
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões para o próximo sorteio.
- 31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.338,73 cada
- 2.684 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.339,13 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
