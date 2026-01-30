Geral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões
Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 21:35
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.
- 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada
- 5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada
Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
