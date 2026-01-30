logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 21:35
Brasília
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.966 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 115 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 50.520,02 cada
  • 5.798 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 976,66 cada

Esse foi o 11º sorteio seguido da Mega-Sena sem ganhadores do prêmio principal. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (31), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões
qui, 29/01/2026 - 21:35
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio condena a 25 anos de prisão homem que matou ex-mulher 
qui, 29/01/2026 - 21:22
Belém (PA), 19/11/2025 - Eliel Camlem, Wasady Xakriabá e Jean Anjos; jovens lideranças indígenas, “diplomatas indígenas”, que estão atuando nas negociações da COP 30. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Pela primeira vez, indígenas e quilombolas terão vagas no Itamaraty
qui, 29/01/2026 - 21:14
Logo da Agência Brasil
Geral Adolescente de 13 anos morre após ataque de tubarão em Olinda
qui, 29/01/2026 - 20:57
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Vorcaro e ex-presidente do BRB se contradizem durante acareação
qui, 29/01/2026 - 20:53
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF
Justiça Vorcaro confirma que se encontrou com governador do DF
qui, 29/01/2026 - 20:38
Ver mais seta para baixo