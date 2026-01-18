logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; sorteio será na terça (20)

Último concurso, no sábado, pagou R$ 29.835,57 por cinco acertos
Agência Brasil
Publicado em 18/01/2026 - 10:36
Rio de Janeiro
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Sem apostadores que acertassem seis dezenas no concurso 2961, o prêmio da Mega-Sena acumulou na noite de sábado (17), segundo a Caixa Econômica Federal. O próximo concurso, na terça-feira (20), poderá pagar R$ 50 milhões.

Os números sorteados neste fim de semana foram 10, 13, 55, 56, 59 e 60.

Um total de 74 apostas conseguiu acertar cinco dezenas e levou o prêmio de R$ 29.835,57. Mais 4.863 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 748,36.

Novas apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira. Às 20h, ocorrerá o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Relacionadas
São Paulo (SP), 01/01/2026 - Sorteio da Mega Sena da Virada. Foto: Caixa/Divulgação
Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões
Edição:
Vinicius Lisboa
Mega-Sena Caixa Econômica Federal Loteria Federal Loteria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; sorteio será na terça (20)
dom, 18/01/2026 - 10:36
People walk near a railway car of the Bica Funicular after Lisbon's funiculars were suspended in the aftermath of the Gloria funicular railway car derailment and crash, a popular tourist attraction, which resulted in multiple casualties, according to authorities, in Lisbon, Portugal, September 4, 2025. REUTERS/Pedro Rocha
Internacional Portugal vai às urnas para eleger presidente neste domingo
dom, 18/01/2026 - 10:26
France's President Emmanuel Macron delivers a speech to French ambassadors at the Elysee Palace in Paris, France January 8, 2026. Michel Euler/Pool via REUTERS
Internacional União Europeia faz reunião de emergência após ameaças de Trump
dom, 18/01/2026 - 10:01
Manejo dos peixes pirarucu
Meio Ambiente Pesquisa inédita com genoma protege espécies de peixes da Amazônia
dom, 18/01/2026 - 10:00
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2025 – Acadêmicos do Salgueiro desfila no segundo dia de carnaval do grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na região central do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Enredos das escolas de samba contam a história não oficial
dom, 18/01/2026 - 09:33
Rio de janeiro (RJ), 16/01/2026 - O programa Brasil no Mundo recebe o professor e diretor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Eduardo Serra. Frame: TV Brasil
Internacional Brasil no Mundo traz debate neste domingo sobre Venezuela, Irã e EUA
dom, 18/01/2026 - 09:15
Ver mais seta para baixo