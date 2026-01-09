logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 22:34
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52

16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada

2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena concurso 2.957
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
qui, 08/01/2026 - 22:34
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Concursos CNU 2: resultado preliminar de avaliação de títulos é divulgado
qui, 08/01/2026 - 22:19
São Paulo (SP), 08/01/2026 - Manifestantes durante ato pela democracia, em memória aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, realizado no Salão Nobre da Faculdade do Largo do São Francisco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Em ato em SP, manifesto celebra democracia contra atos de 8 de janeiro
qui, 08/01/2026 - 22:08
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Justiça RJ: 47% das ações foram medidas protetivas para mulheres no fim do ano
qui, 08/01/2026 - 21:54
Joanesburgo, 23/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o Primeiro-Ministro do Canadá, Mark Carney, durante a Terceira Sessão da Cúpula de Líderes do G20: Um Futuro Justo para Todos (minerais críticos, trabalho decente, inteligência artificial). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Geral Primeiro-ministro do Canadá visita o Brasil em abril
qui, 08/01/2026 - 20:56
Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima – COP28. – Meio Ambiente; mudanças climáticas; poluição do ar; fumaça fábricas; chaminés; CO2. Foto: Ralf Vetterle/Pixabay
Internacional Sair da Convenção do Clima "é gol contra" dos EUA, diz Stiell
qui, 08/01/2026 - 20:53
Ver mais seta para baixo