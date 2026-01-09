Geral
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 22:34
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (8). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 13,5 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
16 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 81.629,27 cada
2.046 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.052,22
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Destaques EBC
Radioagência
Brasil vai doar à Venezuela insumos para tratamento de hemodiálise
Rádios
Repórter Nacional 18h30: três anos após invasão das sedes dos Três Poderes, Planalto e STF destacam importância das instituições democráticas
TV Brasil
Governo federal reforça presença da Força Nacional em Roraima
Mais notícias
Geral Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
qui, 08/01/2026 - 22:34
Concursos CNU 2: resultado preliminar de avaliação de títulos é divulgado
qui, 08/01/2026 - 22:19
Política Em ato em SP, manifesto celebra democracia contra atos de 8 de janeiro
qui, 08/01/2026 - 22:08
Justiça RJ: 47% das ações foram medidas protetivas para mulheres no fim do ano
qui, 08/01/2026 - 21:54
Geral Primeiro-ministro do Canadá visita o Brasil em abril
qui, 08/01/2026 - 20:56
Internacional Sair da Convenção do Clima "é gol contra" dos EUA, diz Stiell
qui, 08/01/2026 - 20:53