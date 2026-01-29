logo ebc
Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta

Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 11:26
Brasília
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso 2966 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 21h desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

O sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal vai a R$ 102 milhões
Denise Griesinger
