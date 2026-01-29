Geral
Mega-sena pode pagar prêmio de mais de R$ 100 milhões nesta quinta
Sorteio ocorre a partir das 21h e tem transmissão pelo YouTube
Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 11:26
Brasília
Versão em áudio
O concurso 2966 da Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 102 milhões para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas a partir das 21h desta quinta-feira (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.
O sorteio tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
