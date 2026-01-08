logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 07:40
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.957 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 10 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.957 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/08/2025 - Ministério da Saúde oferta tecnologia inovadora 100% nacional para detectar câncer do colo do útero no SUS. Medida do programa Agora Tem Especialistas, novo teste molecular de DNA-HPV será implementado de forma gradativa em 12 estados. Por ser mais moderno e eficaz, substituirá o Papanicolau. Foto: João Risi/MS
Saúde Guia orienta sobre mudança de rastreamento do câncer de colo do útero
qui, 08/01/2026 - 08:02
Fachada da Estação de Tratamento de Água Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Geral Sistema Guandu apresenta redução na capacidade de abastecimento
qui, 08/01/2026 - 07:42
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 10 milhões
qui, 08/01/2026 - 07:40
Brasília (DF), 22/11/2025 - Movimentação na Polícia Federal após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política 8/1: lembre como a imprensa estrangeira repercutiu condenações do STF
qui, 08/01/2026 - 07:05
Brasília-DF, 08/01/2023, Manifestantes invadem o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto em 08 de Janeiro de 2023. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça STF já condenou mais de 800 réus pela trama golpista
qui, 08/01/2026 - 07:04
Manifestantes fazem ato contra governo no dia 8 de janeiro 2023 Joédson Alves/Agencia Brasil
Política Cronologia da tentativa de golpe: atentados, bloqueios e acampamentos
qui, 08/01/2026 - 07:03
Ver mais seta para baixo