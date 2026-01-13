logo ebc
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 20 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Publicado em 13/01/2026 - 07:28
Brasília
As seis dezenas do concurso 2.959 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Mega-Sena concurso 2.959 Loterias Caixa
