Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13,5 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 07:45
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.958 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 13,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Mega-Sena concurso 2.958 Loterias Caixa
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13,5 milhões neste sábado
