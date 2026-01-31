logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

 Menina de 4 anos que desapareceu em região de mata é encontrada em MG

Alice Maciel Lisboa tinha sido vista pela última vez na quinta-feira
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/01/2026 - 16:43
Rio de Janeiro
31/01/2026 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) informou na tarde deste sábado, 31, que a menina Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, foi encontrada com vida. Foto: CBMG/Divulgação
© CBMG/Divulgação

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais resgatou, por volta das 14h deste sábado (31), a menina Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, que havia desaparecido na última quinta-feira (29), em uma área de mata no povoado de Bituri, em Jeceaba, região metropolitana de Belo Horizonte.

Ela foi localizada por voluntários locais que integravam a força-tarefa formada por bombeiros, policiais civis e militares, agentes da Defesa Civil e moradores da região. Após avistada, o Corpo de Bombeiros foi avisado e resgatou a menina.

A corporação publicou nas redes sociais uma imagem de Alice Maciel nos braços de um dos socorristas. “Após 48 horas de buscas, a menina Alice foi encontrada com vida”, diz uma bombeira na publicação.

Logo após o resgate, ela foi encaminhada para atendimento hospitalar. Segundo os bombeiros, a criança foi encontrada bem, com sinais vitais preservados e algumas marcas de capim pelo corpo.

“Logo estará junto a seus familiares”, diz uma socorrista.

Desaparecimento

Quase 40 militares dos bombeiros chegaram a participar da operação de busca, iniciada na tarde de quinta-feira. As buscas contaram também com drones de varredura e câmeras térmicas. Os bombeiros classificaram a região de busca como uma mata de difícil acesso.

Durante a campanha de busca, a família informou que a menina tem o transtorno do espectro autista (TEA) não verbal e não sabe se comunicar, além de precisar tomar medicamentos controlados.

Amber Alert

Uma campanha de divulgação foi compartilhada pelas redes sociais. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública acionou a rede Amber Alert – voltada para o desaparecimento de pessoas – para divulgar alertas em busca do paradeiro de Alice.

A plataforma foi desenvolvida nos Estados Unidos e integra as polícias civil de todo o país com a Meta, empresa responsável pelo Instagram, Facebook e WhatsApp.

Quando uma criança desaparece ou é sequestrada, o sistema é ativado, e um comunicado é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o comunicado no raio de até 160 quilômetros do local do fato ocorrido.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/05/2024 - Instituto busca crianças com câncer no RS para que tratamento não pare Foto: Instituto do Câncer Infantil/Divulgação
Três em cada dez desaparecidos no Brasil são crianças ou adolescentes
Edição:
Sabrina Craide
criança desaparecida Corpo de Bombeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Ucrânia aguarda informações dos EUA sobre negociações de paz
sab, 31/01/2026 - 19:06
31/01/2026 - O piloto Pedro Arthur Turra Basso, que mandou um adolescente de 16 anos para a UTI após uma briga envolvendo chicletes, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: Reprodução/Instagram
Justiça Justiça mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
sab, 31/01/2026 - 17:10
31/01/2026 - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG) informou na tarde deste sábado, 31, que a menina Alice Maciel Lacerda Lisboa, de 4 anos, foi encontrada com vida. Foto: CBMG/Divulgação
Geral  Menina de 4 anos que desapareceu em região de mata é encontrada em MG
sab, 31/01/2026 - 16:43
31/01/2026 - Navegação no Rio Tocantins é um sonho antigo da população. Foto: Valéri Zelaya/Secom
Justiça Justiça do Trabalho inicia ações para atender ribeirinhos no Tocantins
sab, 31/01/2026 - 16:12
Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Morre paciente do Icesp após transferência por causa de incêndio
sab, 31/01/2026 - 15:30
Rio de Janeiro (RJ), 22/02/2023 - Apresentação do bloco Mulheres Rodadas, no Aterro do Flamengo, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral PM de SP terá esquema de atendimento especial a mulheres no Carnaval
sab, 31/01/2026 - 15:08
Ver mais seta para baixo