MGI chama mais 44 candidatos em lista de espera para curso de formação

Matrículas devem ser feitas até 28 de janeiro pelo site da Enap
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 18:06
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) convocou mais 44 candidatos aprovados e classificados em lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) para matrícula nos cursos de formação na modalidade presencial de quatro carreiras.

O edital com a convocação foi publicado no Diário Oficial da União, desta sexta-feira (23).

O Ministério da Gestão explica que a convocação respeita a ordem de classificação no concurso, as preferências indicadas no momento da inscrição e as manifestações de interesse em permanecer na lista de espera.

Confira a distribuição das 44 vagas por cargos.

·         analista de infraestrutura (AIE) – 4 vagas;

·         analista técnico de políticas sociais (ATPS) – 31 vagas;

·         especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) – 5 vagas;

·         analista de comércio exterior (ACE) – 4 vagas.

Matrícula

As matrículas devem ser feitas no site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) até às 23 horas e 59 minutos de 28 de janeiro, no horário de Brasília

Para realizar a matrícula, a Enap orienta a:

  1. Acessar a página da carreira;
  2. Clicar no botão Matricule-se.
  3. Preencher e enviar o formulário corretamente com todos os dados e documentos necessários.

Cursos de formação

O MGI explica que a formação de novos/as integrantes do serviço público está voltada ao desenvolvimento de diversas competências que serão exigidas ao longo da carreira pública.

Os cursos de formação são obrigatórios para o preenchimento das vagas e correspondem à terceira e última etapa eliminatória do CNU 2024. Isso significa que a reprovação no curso resulta na eliminação do concurso e a nota obtida no curso será usada na classificação final.

As aulas ocorrerão na modalidade presencial, em Brasília, de segunda a sexta-feira, em dois turnos, totalizando oito horas-aula por dia, com intervalo para almoço.

A formação está organizada com a seguinte carga horária, conforme a carreira:

  • EPPGG – 580 horas (presencial)
  • ACE – 380 horas (presencial)
  • ATPS – 440 horas (presencial)
  • AIE – 440 horas (presencial)

Os cursos do Programa de Formação Inicial variam entre 360 e 580 horas.

A frequência é obrigatória e registrada em cada período. A presença mínima para aprovação é de 75%.

Os matriculados poderão receber auxílio financeiro mensal correspondente a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, conforme previsto na Lei 9.624/1998. Em caso de abandono do curso, o valor recebido deverá ser restituído.

Aquele que já é servidor público pode optar por manter a remuneração do cargo efetivo. 

Edição:
Aline Leal
