logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Miguel e Ayla são os primeiros bebês nascidos no Rio em 2026

Ayla nasceu de parto natural e Miguel por cesárea
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 12:03
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Primeiros carioquinhas nascidos em 2026. Fernanda Ferreira com sua filha Ayla. Foto: SMS-Rio/Divulgação
© SMS-Rio/Divulgação

Não apenas um, mas dois carioquinhas nasceram no primeiro minuto de 2026 e disputam o título de bebê do ano. De acordo com informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), Miguel nasceu aos 20 segundos do novo ano no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul da capital fluminense.

À 0h01, foi a vez de Ayla, que veio à luz no Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, zona norte da cidade.

O nascimento de Miguel foi por cesárea, com 3,055 quilos (kg) e medindo 46 centímetros (cm). A mãe, Roberta Ribeiro, e o pai, Cleber Silva, são moradores do Vidigal, na zonal sul. O casal ficou emocionado com a chegada do terceiro filho nos primeiros segundos de 2026.

“Estou muito feliz com a chegada do Miguel. Foi muito lindo o parto dele. A equipe foi maravilhosa, o hospital inteiro, todo mundo me ajudou o tempo todo", disse Roberta.

Ayla nasceu de parto natural, pesando 3,245 kg e tamanho de 49 cm. Ela é a primeira filha do casal Fernanda Ferreira e Yago Teixeira.

Fernanda fez questão de agradecer à equipe que cuidou da chegada de Ayla ao mundo. “[Agradeço] a Deus e à equipe do hospital, que foi bem generosa comigo; me deram bastante atenção. Eu estava bastante nervosa, cheguei aqui muito preocupada. E agora está aqui a minha princesa Ayla. Chegou com muita saúde, muita paz. Eu só tenho a agradecer", destacou Fernanda.

Edição:
Aécio Amado
Nascimentos de 2026 primeiros bebês cariocas 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Um homem caminha sobre uma via expressa marginal parcialmente inundada do Tietê após fortes chuvas em São Paulo, Brasil, 10 de fevereiro de 2020. REUTERS / Rahel Patrasso
Meio Ambiente Defesa Civil de SP alerta para chuva intensa nos primeiros dias do ano
qui, 01/01/2026 - 13:34
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio: áreas de instabilidade podem provocar chuva e temperatura elevada
qui, 01/01/2026 - 13:31
Brasília, DF 31/01/2024 Soldados do Exército atuam no combate à Dengue em Samambaia, cidade satélite de Brasília. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Alistamento militar de 2026 começa nesta quinta-feira
qui, 01/01/2026 - 13:01
São Paulo (SP), 01/01/2026 - Sorteio da Mega Sena da Virada. Foto: Caixa/Divulgação
Economia Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões
qui, 01/01/2026 - 13:01
São Paulo (SP), 01/01/2026 - Pessoas participam da virada de ano do réveillon da Avenida Paulista. Foto: Renato Pinheiro/Prefeitura SP
Geral Rréveillon na Avenida Paulista teve música e fogos silenciosos
qui, 01/01/2026 - 12:46
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Defesa Civil confirma manutenção do alerta de ressaca em praias do Rio
qui, 01/01/2026 - 12:44
Ver mais seta para baixo