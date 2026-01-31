logo ebc
Minas Gerais tem alerta de perigo para tempestades e rajadas de vento

Condição climática é reflexo de ciclone sobre o oceano
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/01/2026 - 13:38
Rio de Janeiro
Chuvas em Belo Horizonte
O boletim diário da Defesa Civil de Minas Gerais aponta que o estado opera em nível “situação de perigo” neste sábado (31). O documento alerta para a ocorrência de tempestades e rajadas de vento.

“A atuação de um ciclone sobre o oceano influencia o tempo em Minas Gerais, favorecendo a formação de instabilidades atmosféricas”, aponta a Defesa Civil.

A previsão para o dia é de tempestades praticamente em todas as regiões do estado, acompanhadas de rajadas de vento de até 70 quilômetros por hora (km/h) e chance de queda de granizo.

“As chuvas tendem a se intensificar durante a tarde, em resposta ao aquecimento diurno e ao aumento da energia disponível na atmosfera”, segundo boletim.

Os maiores volumes de precipitação, em torno de 40 milímetros, são esperados no Noroeste de Minas, Central Mineira e região metropolitana de Belo Horizonte.

Para se ter uma ideia do que essa quantidade significa, é preciso comparar que cada milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado de área em uma localidade.

Portanto, 40 milímetros são 40 litros de água de chuva em cada metro quadrado de uma localidade no intervalo de apenas um dia.

Ocorrência de eventos adversos

Para o domingo, o boletim prevê ventos de 80 km/h e condições favoráveis à formação de granizo.

“A continuidade desse padrão chuvoso reforça o estado de atenção para a ocorrência de eventos adversos, especialmente em áreas mais suscetíveis.”

Nos últimos dias, o estado tem experimentado impactos da chuva. Na sexta-feira (30), a Defesa Civil Estadual registrou cinco ocorrências em cinco municípios, mas nenhuma com mortes.

São relatos de queda de muro, de árvore, enxurrada, interdição de via de via e rompimento de talude (superfície inclinada de terra ou rocha).

Em Areado, no sul do Estado, uma casa foi danificada pela força da enxurrada, e a família precisou ser encaminhada para assistência do serviço social.

No início da semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, tinha emitido um alerta para a passagem do ciclone pelo Sudeste no fim de semana.

Belo Horizonte

A Defesa Civil da capital Mineira, Belo Horizonte, renovou neste sábado o alerta para a ocorrência de chuva (30mm a 50 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, até 8h de domingo (1º).

O comunicado se junta a um alerta para risco geológico “forte”, divulgado na sexta-feira (30) e válido até a próxima terça-feira (3). As regiões mais suscetíveis são Pampulha e Norte.

Há ainda risco geológico moderado nas regionais Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Venda Nova, Nordeste e Barreiro.

Na quinta-feira (29), chuva forte alagou ruas da capital e causou transtornos.

Recomendações

O órgão recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

  • • Trinca nas paredes
  • • Água empoçando no quintal
  • • Portas e janelas emperrando
  • • Rachaduras no solo
  • • Água minando da base do barranco
  • • Inclinação de poste ou árvores
  • • Muros e paredes estufados
  • • Estalos

Se observar algum destes sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Emissão de alertas

Moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo WhatsApp.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por mensagem no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. O serviço não tem custo.

