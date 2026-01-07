logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ministério estabelece normas para uso de informações criminais no país

Sistema nacional será única fonte de emissão de certidão negativa
Agência Brasil*
Publicado em 07/01/2026 - 17:07
Brasilia
Palácio da Justiça na Esplanada dos Ministérios
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu, por meio de duas portarias ministeriais publicadas nesta segunda-feira (5), o Sistema Nacional de Informações Criminais (Sinic) e o Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais.

Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a Portaria 1123/2026 estabelece que o caberá ao Snic integrar em uma única base nacional de informações os registros de pessoas condenadas por integrar organizações ou facções criminosas, bem como por violência sexual contra crianças e adolescentes; estupro e racismo, além das que tenham restrições de acesso a arenas esportivas (estádios e ginásios).

Com a entrada em vigor da portaria, o Sinic passa a ser a única fonte para a emissão da Certidão Nacional Criminal e da Folha de Antecedentes Criminais, que, de acordo com o ministério, substituirá, progressivamente, certidões e folhas emitidas por tribunais, polícias civis e institutos de identificação das Unidades da Federação.

Já a Portaria 1122/2026 define que a finalidade do Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais será subsidiar e padronizar os procedimentos investigativos a cargo das polícias judiciárias (PF; Polícias Civis e Força Nacional de Segurança Pública, em ações de auxílio às demais forças).

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o objetivo do protocolo é “promover maior confiabilidade, segurança jurídica e respeito aos direitos fundamentais no uso do reconhecimento de pessoas como meio de prova, padronizando os procedimentos técnicos e operacionais de reconhecimento de pessoas – o que tende a reduzir o risco de condenações injustas.

A adesão voluntária e integral ao protocolo será considerada um critério técnico para a priorização do repasse de recursos federais do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinados a ações de polícia judiciária relacionadas ao reconhecimento de pessoas.

* Com informações da ASCOM MJSP

Relacionadas
Parentes de atletas mortos no incêndio no alojamento do Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, chegam ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer corpos dos jogadores.
Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS
São Paulo (SP), 27/12/2025 - Pessoas na rua durante forte onda de calor. Operação Altas Temperaturas em São Paulo, devido ao forte calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Temperatura pode chegar a 36°C no domingo em São Paulo
Edição:
Aline Leal
Ministério da Justiça Sinic Protocolo Nacional de Reconhecimento de Pessoas em Procedimentos Criminais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palácio da Justiça na Esplanada dos Ministérios
Geral Ministério estabelece normas para uso de informações criminais no país
qua, 07/01/2026 - 17:07
Brasília (DF) 02/10/2023 – Ibama renova licença da Petrobras para perfuração na Margem Equatorial.Trata-se da 21ª licença concedida para perfuração na região desde 2004 Arte Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente Organizações manifestam preocupação com vazamento na Foz do Amazonas
qua, 07/01/2026 - 17:05
Caracas, 07/01/20256 - Instalações destruídas após ataque dos Estados Unidos no Instituto Venezuelano de Pesquisa Científica. Foto: Governo da Venezuela/Divulgação
Internacional Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
qua, 07/01/2026 - 16:22
Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançam às quartas de final nas disputas individuais da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau em 17/04/2025
Esportes Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
qua, 07/01/2026 - 15:58
Parentes de atletas mortos no incêndio no alojamento do Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, chegam ao Instituto Médico Legal (IML) para reconhecer corpos dos jogadores.
Geral Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
qua, 07/01/2026 - 15:07
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
qua, 07/01/2026 - 14:27
Ver mais seta para baixo