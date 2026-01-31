logo ebc
Morre paciente do Icesp após transferência por causa de incêndio

Gerador que abastecia o prédio pegou fogo e energia foi desligada
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/01/2026 - 15:30
São Paulo
Sao Paulo (SP), 30/01/2026
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) informou neste sábado (31) que um paciente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) morreu após ser transferido da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do instituto. A transferência foi necessária em razão do incêndio ocorrido nesta sexta-feira (30), em um gerador que abastecia o prédio. A evacuação foi feita nas áreas atingidas pela fumaça.

“Em razão do desabastecimento de energia elétrica pela concessionária [Enel] no Icesp, foi iniciado o protocolo de transferência de pacientes internados em UTI e com dependência de ventilação mecânica. Infelizmente, durante essa mobilização, um paciente em estado prévio extremamente crítico apresentou instabilidade clínica, recebeu atendimento imediato pela equipe responsável com reversão de quadro, mas, posteriormente, evoluiu a óbito”, disse o HC, em nota.

Segundo o hospital, no total, oito pacientes foram transferidos do Icesp, sendo cinco para o Instituto do Coração (InCor) e três para o Instituto Central (ICHC). Profissionais envolvidos diretamente no atendimento e no combate inicial à ocorrência foram avaliados por possível inalação de fumaça. Ao todo, dez pessoas receberam atendimento; sete permaneceram em observação, por precaução, e receberam alta neste sábado.

“O HCFMUSP está apurando todas as circunstâncias do ocorrido e, de forma imediata, determinou a revisão e o reforço de protocolos e procedimentos de segurança e assistência, com foco em aprimorar continuamente a proteção de pacientes, acompanhantes e profissionais”, disse o hospital.

Neste sábado, todas as alas do Icesp mantêm o atendimento normalmente.

Enel

A distribuidora de energia Enel informou à Agência Brasil para informar que realizava um trabalho de emergência na região e que precisou desligar a energia do hospital. O fornecimento foi restabelecido posteriormente.

A empresa reafirmou que o incêndio aconteceu em um gerador que pertence ao hospital.

Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
Edição:
Sabrina Craide
incêndio Icesp Incor
