Operação que combate falsificação de bebidas prende duas pessoas em SP

Polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma adega
Elaine Patrícia Cruz - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 16:56
São Paulo
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
© Agência SP/Divulgação

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira (8) em Rio Claro, no interior de São Paulo, em uma operação da Polícia Civil de combate à falsificação de bebidas alcoólicas.

Chamada de Operação Poison Source (Fonte do Veneno), ação cumpriu três mandados de busca e apreensão em uma adega e um sítio onde funcionava uma indústria clandestina de bebidas alcoólicas falsificadas em Rio Claro.

Durante essas buscas, um homem de 29 anos e uma mulher de 26 anos foram presos em flagrante por crimes contra a saúde pública e relações de consumo e contra a propriedade material e industrial. Segundo os investigadores, ambos seriam responsáveis pela fabricação clandestina de bebidas.

A operação apreendeu dois veículos e uma moto usados nas entregas, além de mercadorias e produtos diversos sem origem, que eram recebidos como forma de pagamento na venda das bebidas falsificadas. Também foram apreendidos R$ 72 mil em espécie, além de insumos e materiais utilizados nas falsificações.

Metanol

A polícia tem intensificado ações de combate à falsificação de bebidas alcoólicas desde que foram identificados os primeiros casos de contaminação por metanol. Segundo dados de até 5 de dezembro do Ministério da Saúde, pelo menos 22 pessoas morreram no ano passado após terem ingerido bebidas adulteradas com confirmação de contaminação por metanol.

Só no estado de São Paulo, segundo dados da secretaria estadual, houve a confirmação de 51 casos de contaminação por metanol, com 11 óbitos. Atualmente, quatro óbitos continuam sob investigação: um caso em Guariba, outro em São José dos Campos e dois casos em Cajamar.

A secretaria também estava investigando o caso de uma adolescente de 15 anos que morreu após ter ingerido bebidas alcoólicas no final do ano passado. No entanto, a contaminação por metanol foi descartada pela pasta, que não forneceu mais detalhes sobre a causa da morte.

O metanol é uma substância líquida, inflamável e incolor. É amplamente utilizado como solvente, na fabricação de combustíveis, plásticos, tintas e medicamentos. Tem grande potencial de intoxicação, e quando consumido pode levar à morte mesmo em doses pequenas.

Edição:
Aline Leal
metanol bebidas falsificadas
