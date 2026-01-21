País com maioria das regiões em alerta de chuvas intensas nesta quarta

Causa é o deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e parte do Sudeste estão sob alerta nesta quarta-feira (21). Com exceção do Sul do país, as demais áreas devem registrar chuvas intensas ao longo do dia devido ao deslocamento de uma zona de convergência do Atlântico Sul.

Os estados de Minas Gerais, do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, centro-oeste da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Rondônia e parte do Amazonas estão sob o alerta de perigo mais intenso no mapa do Inmet. Nesta faixa, há possibilidade de o volume de chuvas chegar pelo menos aos 50mm por dia até domingo.

Para esta quarta, o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, de Minas Gerais e a região de Rio Verde (Goiás), o volume de chuvas pode chegar aos 100 milímetros (mm). Esta quantidade de chuvas pode causar deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios.

O Inmet também prevê chuvas que devem superar os 50mm na faixa que vai do Rio Grande do Norte a São Luís e também no Amapá. Apenas a Região Sul está de fora de algum alerta do Instituto.

Temperaturas nas capitais

As máximas desta quarta-feira:

Aracaju: 31º

Belém: 33º

Belo Horizonte: 22º

Boa Vista: 35º

Brasília: 25º

Campo Grande: 32º

Cuiabá: 31º

Curitiba: 24º

Florianópolis: 28º

Fortaleza: 30º

Goiânia: 27º

João Pessoa: 31º

Macapá: 31º

Maceió: 32º

Manaus: 32º

Natal: 31º

Palmas: 30º

Porto Alegra: 29º

Porto Velho: 30º

Recife: 31º

Rio Branco: 29º

Rio de Janeiro: 25º

Salvador: 31º

São Luís: 30º

São Paulo: 22º

Teresina: 33º

Vitória: 23º