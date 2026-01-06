Petrobras confirma vazamento de fluido na Foz do Amazonas

Companhia diz que não há dano ao meio ambiente e à população

A Petrobras confirmou que houve um vazamento durante perfuração a 175 quilômetros do Amapá, na Margem Equatorial brasileira. O vazamento foi identificado no último domingo (4) e, desde então, as atividades estão paralisadas no local. A empresa ainda não informou quando as atividades serão retomadas.

Em nota, a Petrobras afirmou que “adotou todas as medidas de controle e notificou os órgãos competentes. O fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável, portanto não há dano ao meio ambiente ou às pessoas”.

De acordo com a Petrobras, o que ocorreu foi perda de fluido de perfuração em duas linhas auxiliares que conectam a sonda de perfuração ao poço Morpho.

O fluido de perfuração é usado para limpar e lubrificar a broca durante a perfuração de poços de petróleo e gás. A substância mistura água, argila e produtos químicos. O composto ajuda a controlar a pressão do poço e prevenir o colapso das paredes.

A empresa detalha que “não há problemas com a sonda ou com o poço, que permanecem em total condição de segurança. A ocorrência também não oferece riscos à segurança da operação de perfuração".

O Poço Morpho está localizado em bloco exploratório (FZA-M-059) a cerca de 175 quilômetros (km) da costa do Amapá e a 500 km da foz do Rio Amazonas.