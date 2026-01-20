logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF realiza operação para combater tráfico de cocaína do PCC

Ações ocorrem em São Paulo e Mato Grosso do Sul
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 10:26
São Paulo
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
© Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação Expurgo para combater o tráfico transnacional de drogas feito pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação da PF ocorre nas cidades de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Botucatu, no interior de São Paulo. Os policiais federais também cumprem ordens judiciais na capital paulista e em Corumbá (MS), estado que faz fronteira com a Bolívia.

Ao todo são 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Segundo a PF, alguns traficantes do PCC já estão presos.

Investigação

O trabalho investigativo da PF teve início com uma prisão em flagrante, em janeiro deste ano, em Limeira, interior paulista, que resultou em 13 suspeitos presos, entre eles, uma gestante. Os policiais apreenderam também dois adolescentes.

Na mesma operação, os agentes encontraram 17 quilos de cocaína oriunda da cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra. A droga estava acondicionada em cápsulas ingeridas pelas pessoas presas. A cocaína tinha como destino a cidade de São Paulo.

Relacionadas
16/01/2026 - São Paulo - A Delegada Layla Lima Ayub, acusada de advogar para o PCC é presa em SP. Foto: Layla Lima Ayub/Instagram
Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
CPI do Crime ouve direção da PF e promotor que atua contra PCC
Edição:
Aécio Amado
PCC Polícia Federal cocaína Operação Expurgo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/04/2023 - Ressaca na orla de Ipanema e Leblon, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira
ter, 20/01/2026 - 11:29
Manaus/AM. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/1, a Operação Yaucacy, com o objetivo de reprimir o abuso sexual de crianças, praticado por indígena. Foto: Polícia Federal
Geral PF realiza operação para combater tráfico de cocaína do PCC
ter, 20/01/2026 - 10:26
Aurora Boreal. Foto: nicos_fotowelt/ Pixabay
Meio Ambiente Após tempestade solar atingir a Terra, Europa registra auroras boreais
ter, 20/01/2026 - 10:24
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça STF torna ré mulher que ofendeu ministro em voo comercial
ter, 20/01/2026 - 10:08
FIM DA DISTRIBUIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS GRATUITAS NOS SUPERMERCADOS DO RIO DE JANEIRO
Economia Cesta básica cai em todas as capitais do país no 2º semestre de 2025
ter, 20/01/2026 - 10:02
Zona Azul - Tarifa básica válida por uma hora de estacionamento nas ruas da capital passará dos atuais R$ 6,08 para R$ 6,36, reajuste de 4,6%. Foto: Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo
Geral Prefeitura reajusta valor da Zona Azul na cidade de São Paulo
ter, 20/01/2026 - 09:31
Ver mais seta para baixo