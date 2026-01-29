logo ebc
PM do Rio vai usar helicóptero blindado americano no combate ao crime

Investimento foi de mais de R$ 70 milhões, segundo o governo do estado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 17:51
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 29/01/2026 – Helicóptero UH-60 Black Hawk. Foto: Leandro Casella/Revista Foça Aérea
© Leandro Casella/Revista Foça Aérea

O governo do Rio de Janeiro assinou contrato, no valor de mais de R$ 70 milhões, para aquisição do helicóptero bimotor Black Hawk, que será usado em ações da Polícia Militar (PM) contra o crime organizado. A aeronave militar norte-americana é totalmente blindada e tem capacidade para transportar até 15 pessoas, sendo 11 soldados totalmente equipados e quatro tripulantes, e pode atingir mais de 200 quilômetros por hora. O prazo de entrega da aeronave é de 180 dias.

O helicóptero é utilizado em operações militares de transporte de tropas, busca e salvamento, combate a incêndios e, recentemente, em missões de segurança pública de alto risco, como o combate ao crime organizado e operações em áreas de difícil acesso. Sua robustez permite operar em ambientes hostis, dia ou noite.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura de 474 novos soldados da Polícia Militar. O grupo integra o contingente de mil novos soldados já formados e para atuação nos batalhões da PM em todo o estado.

“É importante destacar que, hoje, o policial militar já sai da formação com sua própria arma. Antes, eram utilizados materiais sucateados, que estavam há anos na corporação. Agora, estamos fazendo tudo diferente, valorizando mais os agentes de segurança”, ressaltou o governador Cláudio Castro na cerimônia.

Rio de Janeiro Crime Organizado Segurança Pública
