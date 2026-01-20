logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer

PC Siqueira fez sucesso na internet e na TV
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 14:33
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

O Ministério Público de São Paulo decidiu reabrir o caso da morte do influencer PC Siqueira, morto em 2023. A versão oficial é a de que ele teria tirado a própria vida em seu apartamento, na zona sul da capital paulista.

A Polícia Civil de São Paulo informou à Agência Brasil que já faz novas diligências em cumprimento à ordem do MP. O órgão, no entanto, não divulga detalhes, uma vez que a nova investigação corre em segredo de Justiça.

Paulo Cezar Goulart Siqueira morreu no dia 27 de dezembro de 2023, aos 37 anos de idade, na frente de sua namorada. Ele ganhou fama por volta de 2010 com um canal próprio no Youtube, onde conseguiu reunir milhões de seguidores. Teve também um programa de TV na fase final da MTV brasileira. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Em 2016, lançou, junto com o jornalista Alexandre Matias, o livro PC Siqueira Está Morto.

Em 2020 Siqueira foi denunciado por pedofilia, acusação que nunca foi comprovada pela polícia após longa investigação. Mas sua carreira e reputação foram prejudicadas e ele nunca mais conseguiu se recuperar profissionalmente.

Relacionadas
Brasília (DF) - Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Foto: PCDF
DF: Polícia prende técnicos de enfermagem suspeitos de matar pacientes
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Polícia de SP prende 3 envolvidos na morte do ex-delegado Ruy Ferraz
PC Siqueira influencer morte de influencer
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Médicos estrangeiros e brasileiros que se graduaram em outro país, fazem a segunda etapa da edição 2017 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida).
Concursos Ebserh está com inscrições abertas até 30 de janeiro para área médica
ter, 20/01/2026 - 14:54
Orelhões serão retirados das ruas de todo o Brasil. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Orelhões serão extintos em todo o Brasil até o fim de 2028
ter, 20/01/2026 - 14:43
Brasília - DF - 16/12/2025 - Julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza coronel da trama golpista a reduzir pena com leitura
ter, 20/01/2026 - 14:37
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP reabre investigações sobre a morte de influencer
ter, 20/01/2026 - 14:33
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional Anistia Internacional alerta para impactos da volta de Trump
ter, 20/01/2026 - 14:29
Brasília - 27/06/2023 - O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo, integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso), em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular ou pelo computador. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Inscrições no ProUni começam na segunda; confira as vagas disponíveis
ter, 20/01/2026 - 14:23
Ver mais seta para baixo