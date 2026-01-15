logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa

É a segunda fase da Operação Mão II
Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 09:57
São Paulo
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
© Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) realiza em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mão II. O objetivo é investigar e reprimir o furto e a recepção de computadores de agências da Caixa Econômica Federal.

Segundo comunicado da PF, a ação de criminosos causou prejuízo de R$ 1,5 milhão à instituição por meio do roubo e da venda de equipamentos.

Esta já é a segunda fase desta operação. Com isso, a PF aprofunda as investigações, ao mesmo tempo em que busca capturar outros integrantes da organização criminosa.

Relacionadas
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Overclean
Edição:
Graça Adjuto
Polícia Federal PF Operação Mão II Caixa Computadores Furto
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Concursos CNU2: resultado preliminar das vagas reservadas já pode ser consultado
qui, 15/01/2026 - 11:32
Fábrica da Fiat em Betim (MG) 20/05/2020 REUTERS/Washington Alves
Economia Produção de veículos cresce 3,5% em 2025
qui, 15/01/2026 - 10:44
Reuters/Paulo Whitaker/Proibida reprodução
Economia IBGE prevê safra recorde de 346 milhões de toneladas em 2025
qui, 15/01/2026 - 10:23
Brasília (DF), 15/01//2026 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, onde falou sobre a aprovação, pela União Europeia, do acordo comercial entre Mercosul e o bloco europeu, entre outros assuntos. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Eventual sanção dos EUA ao Irã não deve afetar o Brasil, diz Alckmin
qui, 15/01/2026 - 10:11
São Paulo (SP) - 04/12/2025 - PF faz operação contra vazamento de fotos íntimas e abuso sexual infantojuvenil Foto: Polícia Federal
Geral Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
qui, 15/01/2026 - 09:57
Edifício do Banco Central no Setor Bancário Norte
Economia BC liquida Reag ligada às suspeitas de fraude no Banco Master
qui, 15/01/2026 - 09:51
Ver mais seta para baixo