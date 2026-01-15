Geral
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa
É a segunda fase da Operação Mão II
Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 09:57
São Paulo
Versão em áudio
A Polícia Federal (PF) realiza em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mão II. O objetivo é investigar e reprimir o furto e a recepção de computadores de agências da Caixa Econômica Federal.
Segundo comunicado da PF, a ação de criminosos causou prejuízo de R$ 1,5 milhão à instituição por meio do roubo e da venda de equipamentos.
Esta já é a segunda fase desta operação. Com isso, a PF aprofunda as investigações, ao mesmo tempo em que busca capturar outros integrantes da organização criminosa.
