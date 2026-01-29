logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Federal prende em SP suspeito de planejar atentado terrorista

Homem provocaria explosão em ato suicida
Letycia Bond - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 12:32
São Paulo
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã de hoje (29), no interior de São Paulo, um homem suspeito de integrar uma organização terrorista de abrangência internacional. As autoridades chegaram a ele por meio de uma investigação realizada em conjunto com o Departamento Federal de Investigação (FBI), dos Estados Unidos.

Em nota, a PF informou que o homem estava montando um colete com explosivos que usaria em um atentado suicida. O ato, acrescentou, ocorreria no Brasil - a corporação não deu mais detalhes sobre o local.

A polícia cumpriu, ainda, mandados de busca pessoal e domiciliar e deve analisar dados e informações que o suspeito mantinha em aparelhos eletrônicos, como celular e computador. A legislação brasileira, incluindo o Marco Civil da Internet, estabelece que, quando há um pedido de acesso desse tipo, feito pelas autoridades, as empresas de telecomunicações são obrigadas a liberá-lo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Esses dados são chamados de telemáticos. As companhias, operadoras de telefone e internet usadas pelos investigados, por exemplo, são obrigadas a compartilhar os registros armazenados, tanto de conteúdo como histórico de ligações, com horário, duração e números contatados. No caso das redes sociais e serviços de mensagem, como o WhatsApp, é possível resgatar até mesmo conversas deletadas pelos usuários.

Autorizada pela 3ª Vara Federal de Bauru, a apuração assume também um caráter preventivo, conforme destaca a PF em nota, já que é capaz de antecipar outras articulações semelhantes, "que atentem contra a segurança pública e a ordem social."

 

Edição:
Valéria Aguiar
PF São Paulo suspeito atentado terrorista explosão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 03/082024 Reunião da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas do Senado para ouvir o depoimento do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Regis Dudena assume Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda
qui, 29/01/2026 - 14:29
Fachada da sede da Polícia Federal
Geral Polícia Federal investiga fraude no INSS com falsos indígenas
qui, 29/01/2026 - 14:10
Primeiro dia de aulas no CED 01 da Estrutural, uma das escolas públicas do DF onde foi implementado o modelo cívico-militar.
Justiça PGR dá aval a escolas cívico-militares paulistas, mas não a pagamentos
qui, 29/01/2026 - 13:44
Brasília (DF), 26/04/2024 - Novo Totem da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, em frente ao shopping Venâncio em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral EBC divulga resultado de vagas remanescentes do Comitê Editorial
qui, 29/01/2026 - 13:42
Mauriti (CE), 26/05/2025 - Barragem de Quixabinha, em Mauriti, que passou por obras de recuperação e vai levar água aos moradores da região. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Nível do Rio São Francisco ultrapassa cota de alerta
qui, 29/01/2026 - 13:30
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Justiça Haddad: STF encontrará caminhos para lidar com impactos do caso Master
qui, 29/01/2026 - 13:10
Ver mais seta para baixo