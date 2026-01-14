logo ebc
PR: Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias

Mais de R$ 11 milhões em cheques foram apreendidos
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 16:43
São Paulo
14/01/2026 - PCPR prende cinco pessoas em operação contra grupo suspeito de roubo de R$ 15 milhões em Londrina. Foto: PCPR/Divulgação
© PCPR/Divulgação

 A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez nesta quarta-feira (14) a Operação Focinheira e prendeu cinco pessoas suspeitas de fazer parte de um grupo que roubou R$ 15 milhões em diamantes, na cidade de Londrina. Entre os capturados estão dois policiais militares da ativa.

14/01/2026 - PCPR prende cinco pessoas em operação contra grupo suspeito de roubo de R$ 15 milhões em Londrina. Foto: PCPR/Divulgação
14/01/2026 - PCPR prende cinco suspeitos roubo de R$ 15 milhões em Londrina - PCPR/Divulgação

O crime aconteceu em 18 de novembro de 2024, quando quatro homens armados, que se apresentaram como policiais, abordaram um veículo ocupado por três pessoas vindas de São Paulo. No decorrer da investigação, a Polícia descobriu a carga de diamantes levada no carro roubado.

Além das cinco prisões, foram executados 15 mandados de busca e apreensão em Londrina e Ibiporã (PR) e Bauru e São Paulo (SP). Nos endereços, os policiais apreenderam armas de fogo, munições e diversos cheques com quantias que somam R$ 11,6 milhões.

Segundo a PCPR, os autores do crime utilizaram um carro preto para bloquear a via e anunciar o roubo e depois o deixaram. O delegado da PCPR, Mozart Rocha Gonçalves, explicou em nota que o grupo tinha divisão de tarefas, com executores responsáveis pela abordagem, apoio logístico e liderança que articulava as ações.

De acordo com o delegado, foram identificadas oito pessoas envolvidas: quatro executores diretos, um suspeito que atraiu as vitimas e fez negociações, uma sexta pessoa que deu apoio logístico da fuga e orientou a ação e outras duas, donas de um estabelecimento comercial que serviu de base para os executores antes e após o crime.

A Polícia Militar do Paraná se manifestou em nota a respeito da prisão de dois de seus integrantes. O texto da corporação diz: "Entre os presos encontram-se dois policiais militares da ativa. Os fatos serão apurados no âmbito administrativo, em estrita observância à legislação vigente, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Por fim, a PMPR reforça que não compactua com quaisquer condutas que afrontem os valores, princípios e normas que regem a Corporação, reiterando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade na condução de seus procedimentos".

