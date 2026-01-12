logo ebc
Prazo para recurso da avaliação de títulos do CNU termina hoje

Concurso preencherá 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/01/2026 - 10:11
Brasília
Acaba nesta segunda-feira (12) o prazo para os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) apresentarem recurso para revisão da avaliação de títulos. O resultado provisório da etapa que analisa a formação acadêmica foi divulgado na noite de quinta-feira (8) e está disponível na área do candidato.

Para apresentar os recursos é necessário fazer o login com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Em seguida, o candidato deve acessar o menu "interposição de recursos".

A reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência, destinada a quem concorre às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), também será realizada até esta segunda-feira. O procedimento está previsto apenas para os candidatos que foram afetados por falhas na plataforma de teleatendimento, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025, e que foram convocados por edital.

Próximas etapas

No dia 15 de janeiro serão divulgados os resultados preliminares da caracterização da deficiência e da avaliação das autodeclarações das pessoas candidatas às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Recursos sobre o resultado dessa etapa poderão ser apresentados entre os dias 16 e 19 de janeiro.

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para 23 de janeiro, com prazo para apresentação de recurso entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. E a classificação final é prevista para 20 de fevereiro.

Nesta edição, o CPNU2 tem o objetivo de preencher 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. São 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que coordena o processo seletivo, 2.480 candidatos serão chamados para ocupar as vagas imediatamente após a homologação do resultado final e 1.172 vagas serão preenchidas em um curto prazo​.

