logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro

Redução do custo do querosene e concorrência são a causa, diz governo
Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 12:18
Brasília
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Azul Linhas Aéreas decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base nos dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mostram que o preço médio das passagens aéreas no Brasil caíram 20% no mês de novembro. No mesmo mês em 2024, a passagem nacional custava em média R$ 758,87. Em 2025, esse valor caiu para R$ 607,85.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a redução do preço médio das passagens se deu em virtude do custo do combustível dos aviões, que foi menor. “Essa queda consistente ao longo dos últimos anos é fruto do trabalho intenso do Ministério em pautas sensíveis ao setor e em conjunto com a Petrobras para a redução do custo do querosene de aviação (QAv), que representa cerca de 35% dos gastos das companhias aéreas”.

O mesmo levantamento mostra que os bilhetes vendidos a menos de R$ 300 em 2025 correspondem a 28,2% de todas as passagens vendidas. Apenas 6% das passagens foram vendidas acima de R$1.500. Em comparação com o ano anterior, 10% das passagens foram vendidas acima de R$1.500 e 17% dos bilhetes aéreos foram comercializados por até R$ 300.

Para o secretário de Aviação Civil, Daniel Longo, houve um aumento de competitividade no setor aéreo brasileiro. “Nosso objetivo tem sido estimular a realização de investimentos e atrair novas empresas para o nosso mercado. Isso se traduz em passagens mais acessíveis e em mais brasileiros podendo voar”.

Edição:
Marcelo Brandão
Passagens Aéreas aeroportos Ministério de Portos e Aeroportos Anac
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Azul Linhas Aéreas decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
qui, 08/01/2026 - 12:18
Brasília (DF), 08/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia relativa aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula veta integralmente PL da Dosimetria
qui, 08/01/2026 - 12:07
People gather outside the Phoenix ICE Field Office on Jan. 7, 2026, for a vigil in honor of Renee Nicole Good, who was shot and killed by an ICE agent in Minneapolis.
Internacional Minneapolis protesta após morte de cidadã dos EUA pela polícia do ICE
qui, 08/01/2026 - 11:08
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
Economia CNU 2: resultado da avaliação de títulos será divulgado hoje
qui, 08/01/2026 - 11:06
Igor Thiago comemora gol contra o Sunderland 07/01/2026 Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
Esportes Igor Thiago bate recorde de gols de brasileiros na Premier League
qui, 08/01/2026 - 10:50
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Administração Trump retira EUA de 66 organizações internacionais
qui, 08/01/2026 - 10:36
Ver mais seta para baixo