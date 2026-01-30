logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prefeitura de SP estima público de 16,5 milhões de foliões no carnaval

Estrutura dos blocos de rua será paga com recursos privados
Matheus Crobelatti* - Estagiário da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 17:44
São Paulo
São Paulo (SP), 02/03/2025 - Bloco carnavalesco Os Piores desfila na rua Rui Barbosa, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A prefeitura de São Paulo estima a participação de 16,5 milhões de pessoas nas ruas da cidade durante o carnaval 2026. A expectativa de arrecadação financeira com o evento é de R$ 3,4 bilhões. Os dados foram revelados nesta sexta-feira (30) em coletiva de imprensa organizada para tratar do evento deste ano.

A cidade contará com 11 circuitos de megablocos e 627 blocos tradicionais, todos custeados pela Ambev, que investiu R$ 29 milhões no evento. De acordo com a prefeitura, 100% da estrutura do carnaval de rua será paga com recursos privados.

Os megablocos vão circular pelas regiões do Ibirapuera, Faria Lima, Hélio Pellegrino, Rua dos Pinheiros, Henrique Schaumann, Marquês de São Vicente, Laguna, Paulo VI, Praça da República, Consolação e Augusta.

Escolas de samba

O Sambódromo do Anhembi será palco de desfiles de 32 escolas de samba, que devem atrair 350 mil pessoas. O sambódromo contará com 16 ambulâncias de plantão contínuo, 8 equipes médicas e 3 postos de saúde distribuídos em pontos-chave da passarela.

Também haverá o desfile da União das Escolas de Samba de São Paulo (UESP), com 68 agremiações carnavalescas e o tradicional Fochê. Com 5 dias de desfile nas ruas da cidade, 20 mil componentes irão desfilar.

Segurança Pública

O diretor presidente da SPTuris, Gustavo Pires, informou que nos oito dias de carnaval 42 mil policiais militares e 2,5 mil viaturas estarão em serviço. Os policiais estarão equipados com câmeras corporais com transmissão ao vivo, drones, aeronaves do Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CavPM).

Trânsito

Mais de 12 mil profissionais de trânsito trabalharão 24 horas durante os oito dias do carnaval. Nas ruas de São Paulo, haverá 4,4 mil bloqueios de vias e 2,2 mil viaturas do CET.

Saúde

Nos blocos, 80 postos de saúde estarão distribuídos por dia durante os oito dias do evento, com 960 profissionais: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos. Além disso,1.920 bombeiros serão distribuídos pelos blocos para socorrer foliões.

Na questão de atendimento médico, 34 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e 12 Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) estarão abertas 24 horas, durante todo o carnaval. Também operam no período 23 hospitais de urgência e emergência da rede municipal, 174 ambulâncias do SAMU e 640 profissionais.

Direitos humanos e acessibilidade

Agentes de direitos humanos trabalharão para garantir acolhimento e combate a discriminações e violações de direitos humanos. Atuarão 400 profissionais especializados, como psicólogas, assistentes sociais, orientadores jurídicos, para encaminhar casos de violação ou assédio sexual.

Na questão de segurança das famílias, 52 conselheiros tutelares estarão de plantão. Pulseiras de identificação de crianças serão distribuídas e haverá suporte da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, com apoio do Smart Sampa.

Recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência foram também empregados. Se destacam interpretação em Libras dos sambas-enredo das escolas de samba do Grupo Especial e Acesso 1, e cabine de audiodescrição no Sambódromo.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.

Relacionadas
Sao Paulo (SP), 30/01/2026 - Bombeiros atendem ocorrência de incêndio no Instituto do Coração. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Incêndio atinge o Instituto do Coração, em São Paulo
São Felix do Xingú.16/12/2023 Vila Renascer é totalmente desocupada e agentes intensificam trabalho de inutilização das estruturas ilegais na Terra Indígena. Animais são encontrados em situação de abandono e maus tratos. Foto ASCOM
PF prende suspeito de matar colaborador do Ibama na TI Apyterewa
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
Edição:
Aline Leal
Carnaval 2026 Carnaval São Paulo Carnaval de SP
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Saúde Ministério da Saúde diz que vírus Nipah não ameaça o Brasil
sex, 30/01/2026 - 20:00
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
sex, 30/01/2026 - 19:43
São Paulo (SP), 30/01/2026 - Adoção de Pets na Casa Adote na Vila Madalena em parceria com o Instituto Ampara Animal e a ONG Encontrei um Amigo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Justiça condena lojista a 5 anos de reclusão por maus-tratos a cães
sex, 30/01/2026 - 19:38
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
Geral Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse
sex, 30/01/2026 - 19:14
Brasília (DF), 30/01/2026 – Tubarão-cabeça-chata Foto: Chaloklum Diving
Geral Tubarão-cabeça-chata é provável espécie que atacou garoto em Olinda
sex, 30/01/2026 - 19:10
Brasília (DF) 26/07/2023 - O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron durante apresentação do Novo Ciclo de Cooperação Federativa, durante entrevista coletiva no ministério. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Tesouro Nacional lança novo título público em março
sex, 30/01/2026 - 18:56
Ver mais seta para baixo