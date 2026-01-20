logo ebc
Prefeitura reajusta valor da Zona Azul na cidade de São Paulo

Estacionar o carro está mais caro a partir desta terça (20)
Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 09:31
São Paulo
Zona Azul - Tarifa básica válida por uma hora de estacionamento nas ruas da capital passará dos atuais R$ 6,08 para R$ 6,36, reajuste de 4,6%. Foto: Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo
© Cesar Ogata/Prefeitura de São Paulo

O sistema de estacionamento da cidade de São Paulo, chamado de Zona Azul, está mais caro a partir desta terça-feira (20). Quem precisar parar o carro nos locais permitidos nas ruas da capital paulista terá de desembolsar R$ 6,95 por hora, um aumento de R$ 0,28.

O reajuste é anual e corrigido pela inflação do período. A nova tarifa foi autorizada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA), por meio do secretário Gilmar Pereira Miranda, e foi publicada no Diário Oficial do dia 14 de janeiro.

As vagas de estacionamento na cidade de São Paulo são gerenciadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que cuida de cerca de 50 mil espaços na Zona Azul, incluindo lugares para caminhões, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Edição:
Graça Adjuto
estacionamentos São Paulo SP Reajuste Zona Azul
