logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 24/01/2026 - 09:00
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.964 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 63 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.964 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Prêmio de R$ 63 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado
sab, 24/01/2026 - 09:00
São Paulo (SP), 25/01/2025 - Tradicional bolo do Bixiga comemorando os 471 anos da cidade de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Aniversário de São Paulo tem extensa programação gratuita
sab, 24/01/2026 - 08:20
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação CNU 2025: resultado da prova discursiva está disponível
sab, 24/01/2026 - 08:19
Presidente Lula Sessão de Encerramento do 14.º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Política "Trump quer criar nova ONU", diz Lula sobre Conselho de Paz
sex, 23/01/2026 - 20:40
Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, em Bruxelas 18/12/2025 REUTERS/Yves Herman
Internacional Espanha nega convite para participar de Conselho da Paz
sex, 23/01/2026 - 20:02
Logo da Agência Brasil
Internacional OMS alerta para risco de doenças devido às cheias em Moçambique
sex, 23/01/2026 - 19:57
Ver mais seta para baixo