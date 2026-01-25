logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Ao menos 11 pessoas foram encaminhadas para atendimento hospitalar
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 15:41
Brasília
Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro take part in a march entitled
© Reuters/Mateus Bonomi/Proibida reprodução

Um raio atingiu, no início da tarde deste domingo (25), manifestantes que estavam reunidos na Praça do Cruzeiro, em Brasília. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dezenas de pessoas ficaram feridas. 

Em nota, a pasta informou que pelo menos 11 manifestantes atingidos foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). “Não houve registro de óbitos”. 

O local havia sido escolhido para o encerramento de um ato pela anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, organizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Vídeos postados nas redes sociais mostram o momento da descarga elétrica. 

O grupo estava concentrado na praça aguardando a chegada do parlamentar. Chovia muito no momento em que o raio atingiu os manifestantes.

Relacionadas
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem, no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Após 7 anos, tragédia de Brumadinho será examinada na Justiça
São Paulo (SP), 05/01/2026 - Bolo de aniversário em comemoração aos 472 anos de São Paulo, no bairro do Bixiga. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Aniversário da capital SP é comemorado com tradicional bolo do Bixiga
Brasília (DF) 25/01/2025 Torre Palace, o primeiro hotel de luxo de Brasília, foi implodido na manhã de hoje. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Tradicional hotel de luxo é implodido no centro de Brasília
Edição:
Aline Leal
Nikolas Ferreira Jair Bolsonaro raio Brasília anistia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 25/01/2026 - Ato na Avenida Paulista cobra justiça em dia que marca sete anos do rompimento da barragem em Brumadinho Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral "Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
dom, 25/01/2026 - 16:16
Rio de Janeiro (RJ), 19/08/2023 - A ONG Rio de Paz, familiares de Thiago Menezes Flausino, moradores, amigos e lideranças da Cidade de Deus, onde o menino de 13 anos foi morto em ação da PM, no último dia 6; fazem protesto e enterro simbólico, na Praia de Copacabana. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
dom, 25/01/2026 - 16:15
Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro take part in a march entitled
Geral Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília
dom, 25/01/2026 - 15:41
São Paulo (SP), 05/01/2026 - Bolo de aniversário em comemoração aos 472 anos de São Paulo, no bairro do Bixiga. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Aniversário da capital SP é comemorado com tradicional bolo do Bixiga
dom, 25/01/2026 - 15:32
Saquarema (RJ), 01/07/2023 - Público pratica esportes durante a etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) na praia de Itaúna, em Saquarema. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Selo Bandeira Azul vai receber inscrições de praias e marinas em abril
dom, 25/01/2026 - 15:10
Cruzeiro é bicampeão da Copinha após vitória por 2 a 1 sobre São Paulo, em 25/01/2026
Esportes Cruzeiro bate São Paulo e fatura bicampeonato da Copinha após 19 anos
dom, 25/01/2026 - 15:06
Ver mais seta para baixo